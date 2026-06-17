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Muhammad
۶
۶:۴۷
ويدخلهم الجنة عرفها لهم ٦
وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ٦
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و آنها را به بهشتی که (اوصافش) برای آنها بیان داشته است، وارد میکند.
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قیراط
حدیث
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ (٦)
] وه ئهیانخاته بهههشتهوه كه بهههشتی پێ ناساندوون، ئهوانهی كه ئهچنه بهههشتهوه چۆن ماڵهكانی خۆیان له دونیا شارهزان لهوه زیاتر شارهزای ماڵهكانی خۆیانن له بهههشتدا.