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Muhammad
۲۱
۲۱:۴۷
طاعة وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ٢١
طَاعَةٌۭ وَقَوْلٌۭ مَّعْرُوفٌۭ ۚ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا۟ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًۭا لَّهُمْ ٢١
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فرمانبرداری (نمودن) و سخن نیکو (گفتن)، پس چون تصمیم قطعی (جهاد) گرفته شد، اگر با الله صادق باشند برای آنها بهتر است.
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿طَاعَةࣱ وَقَوۡلࣱ مَّعۡرُوفࣱۚ﴾ أَيْ حَسَن لَك ﴿فَإِذَا عَزَمَ ٱلۡأَمۡرُ﴾ أَيْ فُرِضَ الْقِتَال ﴿فَلَوۡ صَدَقُوا۟ ٱللَّهَ﴾ في الإيمان والطاعة ﴿لَكَانَ خَیۡرࣰا لَّهُمۡ ٢١﴾ وَجُمْلَة لَوْ جَوَاب إذَا