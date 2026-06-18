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Muhammad
۱۷
۱۷:۴۷
والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ١٧
وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا۟ زَادَهُمْ هُدًۭى وَءَاتَىٰهُمْ تَقْوَىٰهُمْ ١٧
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و کسانیکه هدایت یافتهاند (الله) بر هدایتشان افزود، و به آنان پرهیزگاری عطا فرمود.
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قیراط
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَٱلَّذِینَ ٱهۡتَدَوۡا۟﴾ وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ ﴿زَادَهُمۡ﴾ اللَّه ﴿هُدࣰى وَءَاتَىٰهُمۡ تَقۡوَىٰهُمۡ ١٧﴾ أَلْهَمَهُمْ مَا يَتَّقُونَ بِهِ النَّار