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Muhammad
۱۴
۱۴:۴۷
افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم ١٤
أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍۢ مِّن رَّبِّهِۦ كَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُم ١٤
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آیا کسیکه از سوی پروردگارش بر شیوۀ روشنی باشد، همانند کسی است که کردار بد او در نظرش آراسته شده و از هواهای (نفسانی) خود پیروی میکنند؟!
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قیراط
حدیث
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (١٤)
] ئایا كهسێك لهسهر بهڵگهی ڕوون و ئاشكرا و زانیاری و چاوڕۆشنی و یهقین بێ لهلایهن خوای گهورهوه وهكو كهسێك وایه كه شهیتان كردهوه خراپهكانی بۆ ڕازاندبێتهوه وه شوێن ههواو ئارهزووی خۆی كهوتبێت؟ نهخێر ئهم دوو كهسه یهكسان نین.