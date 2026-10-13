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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Maryam آیه 7
Maryam
۷
۷:۱۹
يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا ٧
يَـٰزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَـٰمٍ ٱسْمُهُۥ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُۥ مِن قَبْلُ سَمِيًّۭا ٧
يَٰزَكَرِيَّآ
ﱶ
إِنَّا
ﱷ
نُبَشِّرُكَ
ﱸ
بِغُلَٰمٍ
ﱹ
ٱسۡمُهُۥ
ﱺ
يَحۡيَىٰ
ﱻ
لَمۡ
ﱼ
نَجۡعَل
ﱽ
لَّهُۥ
ﱾ
مِن
ﱿ
قَبۡلُ
ﲀ
سَمِيّٗا
ﲁ
٧
ﲂ
(الله فرمود:) «ای زکریا! همانا ما تو را به پسری بشارت میدهیم که نامش یحیی است، (که) پیش از این همنامی برای او قرار ندادهایم».
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