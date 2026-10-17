Tafseer Jalalayn تفسیر: Maryam آیه 58

﴿أُو۟لَـٰۤىِٕكَ﴾ مُبْتَدَأ ﴿ٱلَّذِینَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَیۡهِم﴾ صِفَة لَهُ ﴿مِّنَ ٱلنَّبِیِّـۧنَ﴾ بَيَان لَهُ وَهُوَ فِي مَعْنَى الصِّفَة وَمَا بَعْده إلَى جُمْلَة الشَّرْط صِفَة لِلنَّبِيِّينَ فَقَوْله ﴿مِن ذُرِّیَّةِ ءَادَمَ﴾ أَيْ إدْرِيس ﴿وَمِمَّنۡ حَمَلۡنَا مَعَ نُوحࣲ﴾ فِي السَّفِينَة أي إبراهيم ابن ابْنه سَام ﴿وَمِن ذُرِّیَّةِ إِبۡرَ ٰهِیمَ﴾ أَيْ إسْمَاعِيل وَإِسْحَاق وَيَعْقُوب ﴿وَ﴾ مِنْ ذُرِّيَّة ﴿إِسۡرَ ٰۤءِیلَ﴾ هُوَ يَعْقُوب أَيْ مُوسَى وَهَارُون وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى ﴿وَمِمَّنۡ هَدَیۡنَا وَٱجۡتَبَیۡنَاۤۚ﴾ أي من جملتهم وخبر أُولَئِكَ ﴿إِذَا تُتۡلَىٰ عَلَیۡهِمۡ ءَایَـٰتُ ٱلرَّحۡمَـٰنِ خَرُّوا۟ سُجَّدࣰا وَبُكِیࣰّا﴾ جَمْع سَاجِد وَبَاكٍ أَيْ فَكُونُوا مِثْلهمْ وَأَصْل بَكِيّ بُكُوي قُلِبَتْ الْوَاو يَاء والضمة كسرة