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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Maryam آیه 54
Maryam
۵۴
۵۴:۱۹
واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ٥٤
وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ إِسْمَـٰعِيلَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًۭا نَّبِيًّۭا ٥٤
وَٱذۡكُرۡ
ﱑ
فِي
ﱒ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﱓ
إِسۡمَٰعِيلَۚ
ﱔﱕ
إِنَّهُۥ
ﱖ
كَانَ
ﱗ
صَادِقَ
ﱘ
ٱلۡوَعۡدِ
ﱙ
وَكَانَ
ﱚ
رَسُولٗا
ﱛ
نَّبِيّٗا
ﱜ
٥٤
ﱝ
و در (این) کتاب اسماعیل را یاد کن، بیگمان او راست وعده، و فرستادهای پیامبر بود.
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