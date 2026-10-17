Al-Sa'di تفسیر: Maryam آیه 46

Он гордился своими богами, которые были высечены из скал и камней, и начал укорять Ибрахима за то, что он отказался от поклонения им. Все это свидетельствовало о его глубоком невежестве и чудовищном неверии. Он хвалился тем, что поклонялся каменным истуканам, и призывал к этому окружающих. Услышав слова своего сына, он пригрозил ему побить его камнями, если тот не прекратит оскорблять его идолов и призывать его к поклонению одному Аллаху. А затем он запретил ему разговаривать с ним в течение долгого времени. Ответ пророка Ибрахима был достойным ответом праведных рабов Милостивого Аллаха невеждам. Он не стал оскорблять своего отца. Напротив, он проявил терпение и не сказал ему ни единого грубого слова.