Tafsir al-Tabari تفسیر: Maryam آیه 44

يقول تعالى ذكره: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان لله عاصيا ، والعصيّ هو ذو العصيان، كما العليم ذو العلم ، وقد قال قوم من أهل العربية: العصيّ: هو العاصي، والعليم هو العالم، والعريف هو العارف، واستشهدوا لقولهم ذلك، بقول طريف بن تميم العنبريّ : أو كُلَّمـــا وَرَدَتْ عُكــاظَ قَبيلَــةٌ بَعَثُــوا إلــيَّ عَــرِيفُهُمْ يَتَوَسَّــمُ (2) وقالوا: قال عريفهم وهو يريد: عارفهم، والله أعلم. ------------------------ الهوامش: (2) البيت في ( اللسان : عرف ) ونسبه إلى طريف بن مالك العنبري ، وقيل طريف بن عمرو . قال : والعريف والعارف بمعنى ، مثل عليم وعالم . وقال سيويه : هو فعيل بمعنى فاعل ، كقولهم ضريب قداح . والجمع عرفاء .