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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Maryam آیه 4
Maryam
۴
۴:۱۹
قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعايك رب شقيا ٤
قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّى وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًۭا وَلَمْ أَكُنۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّۭا ٤
قَالَ
ﱏ
رَبِّ
ﱐ
إِنِّي
ﱑ
وَهَنَ
ﱒ
ٱلۡعَظۡمُ
ﱓ
مِنِّي
ﱔ
وَٱشۡتَعَلَ
ﱕ
ٱلرَّأۡسُ
ﱖ
شَيۡبٗا
ﱗ
وَلَمۡ
ﱘ
أَكُنۢ
ﱙ
بِدُعَآئِكَ
ﱚ
رَبِّ
ﱛ
شَقِيّٗا
ﱜ
٤
ﱝ
گفت: «پروردگارا! بهراستی که استخوانم سست شده، و شعلۀ پیری سرم را فرا گرفته (و موهایم سفید گشته است) و من (هرگز) در دعای تو، ای پروردگارم! محروم نبودهام.
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Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.