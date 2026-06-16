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Maryam
۲۹
۲۹:۱۹
فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ٢٩
فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا۟ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِى ٱلْمَهْدِ صَبِيًّۭا ٢٩
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پس (مریم) به او (=عیسی) اشاره کرد، گفتند: «چگونه با کسیکه کودکی است در گهواره، سخن بگوییم؟!»
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قیراط
حدیث
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العربية
Tafsir Muyassar
فأشارت مريم إلى مولودها عيسى ليسألوه ويكلموه،
فقالوا منكرين عليها:
كيف نكلم مَن لا يزال في مهده طفلا رضيعًا؟