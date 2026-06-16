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Maryam
۲۸
۲۸:۱۹
يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا ٢٨
يَـٰٓأُخْتَ هَـٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍۢ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّۭا ٢٨
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ای خواهر هارون! پدرت مرد بدی نبود، و مادرت (نیز) زن بدکارهای نبود!».
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قیراط
حدیث
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Rebar Kurdish Tafsir
[
يَا أُخْتَ هَارُونَ
] ئهی خوشكی هارون واته: له عیبادهتدا تۆ خۆت ئهچواند به هارون پێغهمبهر- صلى الله عليه وسلم -، یاخود هارون پیاوچاكێك بووه له ناویاندا وتوویانه: ئهی وهكو ئهو پیاوچاكه، یاخود وتراوه: پیاو خراپێك بووه وتوویانه: ئهی خوشكی ئهو پیاوخراپه وهكو ئهو خراپهت كردووه [
مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ
] بهڕاستی تۆ باوكت پیاوێكی خراپ نهبووه [
وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا (٢٨)
] وه دایكیشت داوێن پیس نهبووه ئیتر تۆ ئهم منداڵهت له كوێ هێنا.