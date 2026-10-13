Al-Sa'di تفسیر: Maryam آیه 11

Закария попросил у Аллаха знамение для того, чтобы его сердце обрело покой и уверенность. Это совершенно не означает того, что он усомнился в обещании Аллаха. Слова Закарии были похожи на слова пророка Ибрахима, о которых Всевышний Аллах сказал: «Вот сказал Ибрахим (Авраам): “Господи! Покажи мне, как Ты оживляешь покойников”. Он сказал: “Разве ты не веруешь?” Он сказал: “Конечно! Но я хочу, чтобы мое сердце успокоилось”» (2:260). Он попросил об этом для того, чтобы приумножить свои знания. Он был твердо убежден в этом, но хотел приумножить свою убежденность, увидев воскрешение воочию. Поэтому Аллах смилостивился над ним и удовлетворил его просьбу. Что же касается пророка Закарии, то Всевышний Аллах сказал ему: «Твое знамение будет в том, что ты будешь три дня разговаривать с людьми только знаками. Много поминай своего Господа и славь Его перед закатом и утром» (3:41). Смысл этого откровения не отличается от смысла обсуждаемого нами аята, потому что под тремя днями и тремя ночами подразумевается один и тот же промежуток времени. Аллах указал своему пророку на удивительное знамение. Он удержал его от разговоров с людьми в течение трех суток, хотя святой пророк не страдал немотой или другими недостатками речи и находился в полном благополучии. И это было свидетельством того, что Аллах властен творить необычные и удивительные вещи. Примечательно, что Аллах запретил своему пророку разговаривать с людьми, однако разрешил ему возвеличивать и поминать своего Господа. Получив это знамение, святой пророк обрел совершенную уверенность. Он возрадовался благой вести, покорился воле Аллаха и начал благодарить Его, поклоняться Ему и усердно поминать Его. Он решил уединиться в месте для моления, а затем вышел к людям и знаками велел им славословить Аллаху утром и вечером. А поступил он так, потому что благая весть о рождении Йахьи была радостью для всего народа и благом для религии.