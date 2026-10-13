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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Maryam آیه 10
Maryam
۱۰
۱۰:۱۹
قال رب اجعل لي اية قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ١٠
قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّىٓ ءَايَةًۭ ۚ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَـٰثَ لَيَالٍۢ سَوِيًّۭا ١٠
قَالَ
ﲡ
رَبِّ
ﲢ
ٱجۡعَل
ﲣ
لِّيٓ
ﲤ
ءَايَةٗۖ
ﲥﲦ
قَالَ
ﲧ
ءَايَتُكَ
ﲨ
أَلَّا
ﲩ
تُكَلِّمَ
ﲪ
ٱلنَّاسَ
ﲫ
ثَلَٰثَ
ﲬ
لَيَالٖ
ﲭ
سَوِيّٗا
ﲮ
١٠
ﲯ
(زکریا) گفت: «پروردگارا! برای من نشانهای قرار ده» فرمود: «نشانۀ تو این است که سه شبانه (روز) در حالیکه (تندرست و) سالمی؛ نتوانی با مردم سخن بگویی».
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