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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ibrahim آیه 3
Ibrahim
۳
۳:۱۴
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الاخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا اولايك في ضلال بعيد ٣
ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْـَٔاخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ فِى ضَلَـٰلٍۭ بَعِيدٍۢ ٣
ٱلَّذِينَ
ﱴ
يَسۡتَحِبُّونَ
ﱵ
ٱلۡحَيَوٰةَ
ﱶ
ٱلدُّنۡيَا
ﱷ
عَلَى
ﱸ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﱹ
وَيَصُدُّونَ
ﱺ
عَن
ﱻ
سَبِيلِ
ﱼ
ٱللَّهِ
ﱽ
وَيَبۡغُونَهَا
ﱾ
عِوَجًاۚ
ﱿﲀ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲁ
فِي
ﲂ
ضَلَٰلِۭ
ﲃ
بَعِيدٖ
ﲄ
٣
ﲅ
(همانا) کسانیکه زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح میدهند، و (مردم را) از راه الله باز میدارند، و کجی (و انحراف) آن راه را میخواهند، اینان در گمراهی دوری هستند.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.