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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Hud آیه 9
Hud
۹
۹:۱۱
ولين اذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه انه لييوس كفور ٩
وَلَئِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِنَّا رَحْمَةًۭ ثُمَّ نَزَعْنَـٰهَا مِنْهُ إِنَّهُۥ لَيَـُٔوسٌۭ كَفُورٌۭ ٩
وَلَئِنۡ
ﲍ
أَذَقۡنَا
ﲎ
ٱلۡإِنسَٰنَ
ﲏ
مِنَّا
ﲐ
رَحۡمَةٗ
ﲑ
ثُمَّ
ﲒ
نَزَعۡنَٰهَا
ﲓ
مِنۡهُ
ﲔ
إِنَّهُۥ
ﲕ
لَيَـُٔوسٞ
ﲖ
كَفُورٞ
ﲗ
٩
ﲘ
و اگر از جانب خویش رحمتی به انسان بچشانیم، سپس آن را از او بگیریم، همانا او بسیار نا امید (و) ناسپاس خواهد شد.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.