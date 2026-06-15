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Hud
۴۷
۴۷:۱۱
قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين ٤٧
قَالَ رَبِّ إِنِّىٓ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِى بِهِۦ عِلْمٌۭ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِى وَتَرْحَمْنِىٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ ٤٧
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(نوح) گفت: «پروردگارا! همانا من به تو پناه میبرم، که از تو چیزی بخواهم که به آن علم ندارم، و اگر مرا نبخشی و بر من رحم نکنی، از زیانکاران خواهم بود».
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[
قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ
] نوح -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: ئهی پهروهردگار پهنا ئهگرم به تۆ كه داوای شتێكت لێ بكهم كه من زانیاریم پێ نهبێت [
وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٤٧)
] وه ئهگهر لێم خۆش نهبیت و ڕهحم و بهزهییم پێ نهكهیت و تهوبهم قبووڵ نهكهی ئهوه من له زهرهرمهندان ئهبم.