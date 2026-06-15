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Hud
۴۵
۴۵:۱۱
ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين ٤٥
وَنَادَىٰ نُوحٌۭ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِى مِنْ أَهْلِى وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ ٱلْحَـٰكِمِينَ ٤٥
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و نوح پروردگارش را ندا داد، پس گفت: «پروردگارا! همانا پسرم از خاندان من است، و بیگمان وعدۀ تو (دربارۀ نجات خاندانم) حق است، و تو بهترین داورانی».
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَنَادَىٰ نُوحࣱ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبۡنِی﴾ كَنْعَان ﴿مِنۡ أَهۡلِی﴾ وَقَدْ وَعَدْتنِي بِنَجَاتِهِمْ ﴿وَإِنَّ وَعۡدَكَ ٱلۡحَقُّ﴾ الَّذِي لَا خُلْف فِيهِ ﴿وَأَنتَ أَحۡكَمُ ٱلۡحَـٰكِمِینَ ٤٥﴾ أَعْلَمهمْ وَأَعْدَلهمْ