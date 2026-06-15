وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Hud
۴۴
۴۴:۱۱
وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ٤٤
وَقِيلَ يَـٰٓأَرْضُ ٱبْلَعِى مَآءَكِ وَيَـٰسَمَآءُ أَقْلِعِى وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِىِّ ۖ وَقِيلَ بُعْدًۭا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٤٤
ﲹ
ﲺ
ﲻ
ﲼ
ﲽ
ﲾ
ﲿ
ﳀ
ﳁ
ﳂ
ﳃ
ﳄ
ﳅﳆ
ﳇ
ﳈ
ﳉ
ﳊ
ﳋ
و گفته شد: «ای زمین آبت را فرو بر، و ای آسمان (بارانت را) فرو بند. و آب فرو نشست، و کار به انجام رسید و (کشتی) بر (کوه) جودی قرار گرفت، و گفته شد: «دوری (و هلاکت) باد بر گروه ستمکاران».
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ
] پاشان خوای گهوره كه كافران و بێباوهڕانی لهناوبرد فهرمانی كرد به زهویهكه ئهی زهوی ئاوی خۆت قوت بده [
وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي
] وه ئهی ئاسمان بهسه باران مهبارێنه و با ببڕێتهوه [
وَغِيضَ الْمَاءُ
] وه ئاوهكه ورده ورده كهمی كرد تا سهر زهوی وشك بوو [
وَقُضِيَ الْأَمْرُ
] وه فهرمانی خوای گهوره جێبهجێ بوو كه كافرانی ههموو لهناو بردو دواى بڕین {كەشتییەكەی نوح پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
- لە كوردستان لەنگەری گرت} [
وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ
] وه كهشتیهكهش لهنگهری گرت لهسهر شاخی (جودی) له كوردستانی توركیا نزیك موسڵ [
وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٤٤)
] وه وترا: كهسانی زاڵم و كافرو بێباوهڕ ههر دووربن له پاراستن و ڕهحمهتی خوای گهوره.