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Hud
۴۲
۴۲:۱۱
وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ٤٢
وَهِىَ تَجْرِى بِهِمْ فِى مَوْجٍۢ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُۥ وَكَانَ فِى مَعْزِلٍۢ يَـٰبُنَىَّ ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٤٢
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و آن (کشتی) آنها را در موجی همچون کوهها میبرد و در آن هنگام نوح فرزندش را که در کنارهای بود؛ صدا زد: «ای فرزندم! همراه ما سوار شو، و با کافران مباش».
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قیراط
حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
ثم وصف جريانها كأنا نشاهدها فقال:
{ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ }
أي: بنوح، ومن ركب معه
{ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ }
والله حافظها وحافظ أهلها
{ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ }
لما ركب، ليركب معه
{ وَكَانَ }
ابنه
{ فِي مَعْزِلٍ }
عنهم، حين ركبوا،
أي:
مبتعدا وأراد منه، أن يقرب ليركب،
فقال له:
{ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ }
فيصيبك ما يصيبهم.