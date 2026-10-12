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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Hud آیه 4
Hud
۴
۴:۱۱
الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ٤
إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌ ٤
إِلَى
ﲶ
ٱللَّهِ
ﲷ
مَرۡجِعُكُمۡۖ
ﲸﲹ
وَهُوَ
ﲺ
عَلَىٰ
ﲻ
كُلِّ
ﲼ
شَيۡءٖ
ﲽ
قَدِيرٌ
ﲾ
٤
ﲿ
باز گشت شما به سوی «الله» است، و او بر همه چیز تواناست.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.