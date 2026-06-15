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Hud
۳۷
۳۷:۱۱
واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ٣٧
وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَـٰطِبْنِى فِى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٣٧
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و (اکنون) به دیدگان ما و به وحی ما، کشتی را بساز، و در(بارۀ) کسانیکه ستم کردند، با من سخن مگو، که آنان غرق شدنی هستند».
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قیراط
حدیث
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ فەرمان كرا بە نوح پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
- كەشتی دروست بكات} [
وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا
] وه له پێش چاوی ئێمه و به رهزامهندى و پاراستنى ئێمه كهشتیهكه دروست بكه [
وَوَحْيِنَا
] وه به وهحی و فهرمانى ئێمه دروستی بكه پێت ئهڵێین چۆنی دروست بكه بهو شێوازه [
وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا
] بهڵام گفتوگۆم لهگهڵدا مهكهو داواى ڕزگار كردنى ستهمكارانم لێ مهكه [
إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (٣٧)
] ئهوان ڕزگار نابن و ههموویان نوقمی ئاوهكه ئهبن.