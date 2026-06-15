وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Hud
۳۰
۳۰:۱۱
ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون ٣٠
وَيَـٰقَوْمِ مَن يَنصُرُنِى مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٣٠
ﱛ
ﱜ
ﱝ
ﱞ
ﱟ
ﱠ
ﱡﱢ
ﱣ
ﱤ
ﱥ
و ای قوم من! اگر من آنها را طرد کنم، چه کسی من را در برابر (عقوبت) الله یاری میکند؟! آیا پند نمیگیرید؟!
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Al-Qurtubi
قوله تعالى : ويا قوم من ينصرني من الله قال الفراء : أي يمنعني من عذابه ." إن طردتهم " أي لأجل إيمانهم .أفلا تذكرون أدغمت التاء في الذال . ويجوز حذفها فتقول : تذكرون .