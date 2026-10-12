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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Hud آیه 2
Hud
۲
۲:۱۱
الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير ٢
أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنَّنِى لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌۭ وَبَشِيرٌۭ ٢
أَلَّا
ﲐ
تَعۡبُدُوٓاْ
ﲑ
إِلَّا
ﲒ
ٱللَّهَۚ
ﲓﲔ
إِنَّنِي
ﲕ
لَكُم
ﲖ
مِّنۡهُ
ﲗ
نَذِيرٞ
ﲘ
وَبَشِيرٞ
ﲙ
٢
ﲚ
که جز«الله» را نپرستید، که من از سوی او هشدار دهنده و بشارتدهنده برای شما هستم.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.