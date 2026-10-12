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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Hud آیه 16
Hud
۱۶
۱۶:۱۱
اولايك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ١٦
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا۟ فِيهَا وَبَـٰطِلٌۭ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١٦
أُوْلَٰٓئِكَ
ﱶ
ٱلَّذِينَ
ﱷ
لَيۡسَ
ﱸ
لَهُمۡ
ﱹ
فِي
ﱺ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﱻ
إِلَّا
ﱼ
ٱلنَّارُۖ
ﱽﱾ
وَحَبِطَ
ﱿ
مَا
ﲀ
صَنَعُواْ
ﲁ
فِيهَا
ﲂ
وَبَٰطِلٞ
ﲃ
مَّا
ﲄ
كَانُواْ
ﲅ
يَعۡمَلُونَ
ﲆ
١٦
ﲇ
اینان کسانی هستند که در آخرت، جز آتش (جهنم، نصیبی) نخواهند داشت، و آنچه را در دنیا انجام دادهاند، بر باد رفته است، و آنچه را عمل میکردند؛ باطل است.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.