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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Hud آیه 14
Hud
۱۴
۱۴:۱۱
فالم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا الاه الا هو فهل انتم مسلمون ١٤
فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَكُمْ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَآ أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٤
فَإِلَّمۡ
ﱕ
يَسۡتَجِيبُواْ
ﱖ
لَكُمۡ
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فَٱعۡلَمُوٓاْ
ﱘ
أَنَّمَآ
ﱙ
أُنزِلَ
ﱚ
بِعِلۡمِ
ﱛ
ٱللَّهِ
ﱜ
وَأَن
ﱝ
لَّآ
ﱞ
إِلَٰهَ
ﱟ
إِلَّا
ﱠ
هُوَۖ
ﱡﱢ
فَهَلۡ
ﱣ
أَنتُم
ﱤ
مُّسۡلِمُونَ
ﱥ
١٤
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پس اگر آنها دعوت شما را نپذیرفتند، بدانید که (قرآن) فقط به علم الله نازل شده است، و اینکه هیچ معبودی (به حق) جز او نیست، پس آیا شما مسلمان میشوید؟!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.