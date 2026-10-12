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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Hud آیه 13
Hud
۱۳
۱۳:۱۱
ام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين ١٣
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِعَشْرِ سُوَرٍۢ مِّثْلِهِۦ مُفْتَرَيَـٰتٍۢ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ١٣
أَمۡ
ﱁ
يَقُولُونَ
ﱂ
ٱفۡتَرَىٰهُۖ
ﱃﱄ
قُلۡ
ﱅ
فَأۡتُواْ
ﱆ
بِعَشۡرِ
ﱇ
سُوَرٖ
ﱈ
مِّثۡلِهِۦ
ﱉ
مُفۡتَرَيَٰتٖ
ﱊ
وَٱدۡعُواْ
ﱋ
مَنِ
ﱌ
ٱسۡتَطَعۡتُم
ﱍ
مِّن
ﱎ
دُونِ
ﱏ
ٱللَّهِ
ﱐ
إِن
ﱑ
كُنتُمۡ
ﱒ
صَٰدِقِينَ
ﱓ
١٣
ﱔ
آیا میگویند: «این (قرآن) را از خود بافته (و به الله نسبت داده) است» بگو: «اگر راست میگویید، شما هم ده سورۀ به هم بافته مانند آن بیاورید، و غیر از الله هر که میتوانید (به یاری) بطلبید».
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Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.