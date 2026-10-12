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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Hud آیه 11
Hud
۱۱
۱۱:۱۱
الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولايك لهم مغفرة واجر كبير ١١
إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌۭ وَأَجْرٌۭ كَبِيرٌۭ ١١
إِلَّا
ﲨ
ٱلَّذِينَ
ﲩ
صَبَرُواْ
ﲪ
وَعَمِلُواْ
ﲫ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﲬ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲭ
لَهُم
ﲮ
مَّغۡفِرَةٞ
ﲯ
وَأَجۡرٞ
ﲰ
كَبِيرٞ
ﲱ
١١
ﲲ
مگر کسانیکه صبر کردند، و کارهای نیک انجام دادند، آنان برایشان آمرزش و پاداش بزرگی است.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.