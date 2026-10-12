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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Hud آیه 10
Hud
۱۰
۱۰:۱۱
ولين اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السييات عني انه لفرح فخور ١٠
وَلَئِنْ أَذَقْنَـٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّـَٔاتُ عَنِّىٓ ۚ إِنَّهُۥ لَفَرِحٌۭ فَخُورٌ ١٠
وَلَئِنۡ
ﲙ
أَذَقۡنَٰهُ
ﲚ
نَعۡمَآءَ
ﲛ
بَعۡدَ
ﲜ
ضَرَّآءَ
ﲝ
مَسَّتۡهُ
ﲞ
لَيَقُولَنَّ
ﲟ
ذَهَبَ
ﲠ
ٱلسَّيِّـَٔاتُ
ﲡ
عَنِّيٓۚ
ﲢﲣ
إِنَّهُۥ
ﲤ
لَفَرِحٞ
ﲥ
فَخُورٌ
ﲦ
١٠
ﲧ
و اگر پس از رنج و سختی که به او رسیده است؛ نعمت و آسایشی به او بچشانیم، البته میگوید: «سختیها از من دور شد». همانا او شادمان (و) خودستا میشود.
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