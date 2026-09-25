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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ghafir آیه 83
Ghafir
۸۳
۸۳:۴۰
فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزيون ٨٣
فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَرِحُوا۟ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ٨٣
فَلَمَّا
ﲝ
جَآءَتۡهُمۡ
ﲞ
رُسُلُهُم
ﲟ
بِٱلۡبَيِّنَٰتِ
ﲠ
فَرِحُواْ
ﲡ
بِمَا
ﲢ
عِندَهُم
ﲣ
مِّنَ
ﲤ
ٱلۡعِلۡمِ
ﲥ
وَحَاقَ
ﲦ
بِهِم
ﲧ
مَّا
ﲨ
كَانُواْ
ﲩ
بِهِۦ
ﲪ
يَسۡتَهۡزِءُونَ
ﲫ
٨٣
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پس چون پیامبرانشان با دلایل روشن به سوی آنها آمدند، به دانشی که نزد خود داشتند خوشحال شدند، و آنچه را که مسخرهاش میگرفتند آنها را فرا گرفت.
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Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.