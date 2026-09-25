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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ghafir آیه 81
Ghafir
۸۱
۸۱:۴۰
ويريكم اياته فاي ايات الله تنكرون ٨١
وَيُرِيكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ فَأَىَّ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ٨١
وَيُرِيكُمۡ
ﱻ
ءَايَٰتِهِۦ
ﱼ
فَأَيَّ
ﱽ
ءَايَٰتِ
ﱾ
ٱللَّهِ
ﱿ
تُنكِرُونَ
ﲀ
٨١
ﲁ
و (الله) آیاتش را به شما نشان میدهد، پس کدامیک از آیات الله را انکار میکنید.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.