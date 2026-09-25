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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ghafir آیه 78
Ghafir
۷۸
۷۸:۴۰
ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول ان ياتي باية الا باذن الله فاذا جاء امر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون ٧٨
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًۭا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِىَ بِـَٔايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِىَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ٧٨
وَلَقَدۡ
ﱁ
أَرۡسَلۡنَا
ﱂ
رُسُلٗا
ﱃ
مِّن
ﱄ
قَبۡلِكَ
ﱅ
مِنۡهُم
ﱆ
مَّن
ﱇ
قَصَصۡنَا
ﱈ
عَلَيۡكَ
ﱉ
وَمِنۡهُم
ﱊ
مَّن
ﱋ
لَّمۡ
ﱌ
نَقۡصُصۡ
ﱍ
عَلَيۡكَۗ
ﱎﱏ
وَمَا
ﱐ
كَانَ
ﱑ
لِرَسُولٍ
ﱒ
أَن
ﱓ
يَأۡتِيَ
ﱔ
بِـَٔايَةٍ
ﱕ
إِلَّا
ﱖ
بِإِذۡنِ
ﱗ
ٱللَّهِۚ
ﱘﱙ
فَإِذَا
ﱚ
جَآءَ
ﱛ
أَمۡرُ
ﱜ
ٱللَّهِ
ﱝ
قُضِيَ
ﱞ
بِٱلۡحَقِّ
ﱟ
وَخَسِرَ
ﱠ
هُنَالِكَ
ﱡ
ٱلۡمُبۡطِلُونَ
ﱢ
٧٨
ﱣ
و به راستی پیش از تو پیامبرانی فرستادیم، (داستان) بعضی از آنها را برای تو بازگو کردیم و (داستان) بعضی را برای تو بازگو نکردهایم، و هیچ پیامبری را اجازه نیست که معجزهای جز به فرمان الله بیاورد، پس چون فرمان الله در رسد، به حق داوری شود، و آنجا بیهودهگویان (اهل باطل) زیان خواهند کرد.
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