Rebar Kurdish Tafsir تفسیر: Ghafir آیه 78

[ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ ] وه به دڵنیایی له پێش تۆیشدا چهندهها پێغهمبهرانی ترمان ناردووه [ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ ] ههیانه چیرۆك و بهسهرهاتیمان بۆت گێڕاوهتهوه (كه كهمیانه) [ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ] وه ههیشه چیرۆك و بهسهرهاتیمان بۆت نهگێڕاوهتهوه (كه زۆربهیانه) [ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ] وه هیچ پێغهمبهرێكیش ناتوانێ موعجیزهیهك بهێنێت لهلایهن خۆیهوه بهڵكو ئیلا ئهبێ خوای گهوره ئیزنی بدات [ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ ] وه كاتێك كه فهرمانی خوای گهوره بێت، واته: سزای كافران له دونیادا [ قُضِيَ بِالْحَقِّ ] ئهو كاته خوای گهوره به حهق بڕیار ئهدات له نێوان بهندهكانیداو موسڵمانان رزگار دهكات و كافران سزا دهدات و له ناویان دهبات [ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ (٧٨) ] وه لهوێدا ئهوانهی كه لهسهر باتڵ و پووچهڵ بوونه ئهدۆڕێن و تێكئهشكێن.