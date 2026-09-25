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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ghafir آیه 75
Ghafir
۷۵
۷۵:۴۰
ذالكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ٧٥
ذَٰلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ٧٥
ذَٰلِكُم
ﲰ
بِمَا
ﲱ
كُنتُمۡ
ﲲ
تَفۡرَحُونَ
ﲳ
فِي
ﲴ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲵ
بِغَيۡرِ
ﲶ
ٱلۡحَقِّ
ﲷ
وَبِمَا
ﲸ
كُنتُمۡ
ﲹ
تَمۡرَحُونَ
ﲺ
٧٥
ﲻ
این بدان (سبب) است که به ناحق در زمین شادمان میشدید، و به آنکه مینازیدید.
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