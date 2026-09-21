Rebar Kurdish Tafsir تفسیر: Ghafir آیه 66

{قۆناغهكانى ژیانى مرۆڤ} [ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ] ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - پێیان بلێ: من لهلایهن خوای گهورهوه قهدهغه كراوم كه عیبادهتی ئهو كهس و شتانه بكهم كه ئێوه جگه له خوای گهوره دهیانپهرستن [ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي ] كاتێك كه بهڵگهی ڕوون و ئاشكرام لهلایهن خوای گهورهوه بۆ هات لهسهر تهوحیدو یهكخواپهرستی خوای گهوره [ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦٦) ] وه فهرمانم پێكراوه كه خۆم تهسلیمی پهروهردگاری ههموو جیهان بكهم.