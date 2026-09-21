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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ghafir آیه 44
Ghafir
۴۴
۴۴:۴۰
فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد ٤٤
فَسَتَذْكُرُونَ مَآ أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌۢ بِٱلْعِبَادِ ٤٤
فَسَتَذۡكُرُونَ
ﱳ
مَآ
ﱴ
أَقُولُ
ﱵ
لَكُمۡۚ
ﱶﱷ
وَأُفَوِّضُ
ﱸ
أَمۡرِيٓ
ﱹ
إِلَى
ﱺ
ٱللَّهِۚ
ﱻﱼ
إِنَّ
ﱽ
ٱللَّهَ
ﱾ
بَصِيرُۢ
ﱿ
بِٱلۡعِبَادِ
ﲀ
٤٤
ﲁ
پس به زودی آنچه را به شما میگویم به یاد خواهید آورد، من کار خودم را به الله و اگذار میکنم، بیگمان الله (نسبت) به بندگان بیناست».
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