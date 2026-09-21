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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ghafir آیه 42
Ghafir
۴۲
۴۲:۴۰
تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار ٤٢
تَدْعُونَنِى لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِۦ مَا لَيْسَ لِى بِهِۦ عِلْمٌۭ وَأَنَا۠ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّـٰرِ ٤٢
تَدۡعُونَنِي
ﱌ
لِأَكۡفُرَ
ﱍ
بِٱللَّهِ
ﱎ
وَأُشۡرِكَ
ﱏ
بِهِۦ
ﱐ
مَا
ﱑ
لَيۡسَ
ﱒ
لِي
ﱓ
بِهِۦ
ﱔ
عِلۡمٞ
ﱕ
وَأَنَا۠
ﱖ
أَدۡعُوكُمۡ
ﱗ
إِلَى
ﱘ
ٱلۡعَزِيزِ
ﱙ
ٱلۡغَفَّٰرِ
ﱚ
٤٢
ﱛ
مرا دعوت میکنید که به الله کافر شوم و چیزی را که به آن علم ندارم شریک او قرار دهم، و من شما را به سوی (الله) پیروزمند آمرزگار دعوت میکنم.
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