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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ghafir آیه 38
Ghafir
۳۸
۳۸:۴۰
وقال الذي امن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد ٣٨
وَقَالَ ٱلَّذِىٓ ءَامَنَ يَـٰقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ٣٨
وَقَالَ
ﲠ
ٱلَّذِيٓ
ﲡ
ءَامَنَ
ﲢ
يَٰقَوۡمِ
ﲣ
ٱتَّبِعُونِ
ﲤ
أَهۡدِكُمۡ
ﲥ
سَبِيلَ
ﲦ
ٱلرَّشَادِ
ﲧ
٣٨
ﲨ
و کسیکه ایمان آورده بود، گفت: «ای قوم من! از من پیروی کنید، تا شما را به راه درست (و صواب) هدایت کنم».
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Tafsir Fathul Majid
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