وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ghafir آیه 35
Ghafir
۳۵
۳۵:۴۰
الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا كذالك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ٣٥
ٱلَّذِينَ يُجَـٰدِلُونَ فِىٓ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَـٰنٍ أَتَىٰهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍۢ جَبَّارٍۢ ٣٥
ٱلَّذِينَ
ﱢ
يُجَٰدِلُونَ
ﱣ
فِيٓ
ﱤ
ءَايَٰتِ
ﱥ
ٱللَّهِ
ﱦ
بِغَيۡرِ
ﱧ
سُلۡطَٰنٍ
ﱨ
أَتَىٰهُمۡۖ
ﱩﱪ
كَبُرَ
ﱫ
مَقۡتًا
ﱬ
عِندَ
ﱭ
ٱللَّهِ
ﱮ
وَعِندَ
ﱯ
ٱلَّذِينَ
ﱰ
ءَامَنُواْۚ
ﱱﱲ
كَذَٰلِكَ
ﱳ
يَطۡبَعُ
ﱴ
ٱللَّهُ
ﱵ
عَلَىٰ
ﱶ
كُلِّ
ﱷ
قَلۡبِ
ﱸ
مُتَكَبِّرٖ
ﱹ
جَبَّارٖ
ﱺ
٣٥
ﱻ
(همان) کسانیکه بی آنکه حجتی برایشان آمده باشد، در آیات الله مجادله میکنند (این عمل) نزد الله و نزد کسانیکه ایمان آوردهاند سخت ناپسند (و موجب خشم) است. این گونه الله بر دل هر متکبر سرکشی مهر مینهد».
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.