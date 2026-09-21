وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ghafir آیه 34
Ghafir
۳۴
۳۴:۴۰
ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذالك يضل الله من هو مسرف مرتاب ٣٤
وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِى شَكٍّۢ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنۢ بَعْدِهِۦ رَسُولًۭا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌۭ مُّرْتَابٌ ٣٤
وَلَقَدۡ
ﱁ
جَآءَكُمۡ
ﱂ
يُوسُفُ
ﱃ
مِن
ﱄ
قَبۡلُ
ﱅ
بِٱلۡبَيِّنَٰتِ
ﱆ
فَمَا
ﱇ
زِلۡتُمۡ
ﱈ
فِي
ﱉ
شَكّٖ
ﱊ
مِّمَّا
ﱋ
جَآءَكُم
ﱌ
بِهِۦۖ
ﱍﱎ
حَتَّىٰٓ
ﱏ
إِذَا
ﱐ
هَلَكَ
ﱑ
قُلۡتُمۡ
ﱒ
لَن
ﱓ
يَبۡعَثَ
ﱔ
ٱللَّهُ
ﱕ
مِنۢ
ﱖ
بَعۡدِهِۦ
ﱗ
رَسُولٗاۚ
ﱘﱙ
كَذَٰلِكَ
ﱚ
يُضِلُّ
ﱛ
ٱللَّهُ
ﱜ
مَنۡ
ﱝ
هُوَ
ﱞ
مُسۡرِفٞ
ﱟ
مُّرۡتَابٌ
ﱠ
٣٤
ﱡ
و به راستی پیش از این یوسف با دلایل روشن به (نزد) شما آمده بود، پس شما از آنچه او برای شما آورده بود پیوسته در شک بودید، تا زمانیکه او مرد گفتید: «هرگز الله بعد از او پیامبری را مبعوث نخواهد کرد». اینگونه الله کسی را که اسرافکار شکاک است گمراه میسازد.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.