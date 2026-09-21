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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ghafir آیه 33
Ghafir
۳۳
۳۳:۴۰
يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ٣٣
يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍۢ ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍۢ ٣٣
يَوۡمَ
ﳌ
تُوَلُّونَ
ﳍ
مُدۡبِرِينَ
ﳎ
مَا
ﳏ
لَكُم
ﳐ
مِّنَ
ﳑ
ٱللَّهِ
ﳒ
مِنۡ
ﳓ
عَاصِمٖۗ
ﳔﳕ
وَمَن
ﳖ
يُضۡلِلِ
ﳗ
ٱللَّهُ
ﳘ
فَمَا
ﳙ
لَهُۥ
ﳚ
مِنۡ
ﳛ
هَادٖ
ﳜ
٣٣
ﳝ
(همان) روزیکه پشت کنان روی میگردانید، و برای شما هیچ نگه دارندهای از (عذاب) الله نیست، و هر کس را که الله گمراه کند، پس هدایت کنندهای برای او نیست.
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Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.