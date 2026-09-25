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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Fussilat آیه 8
Fussilat
۸
۸:۴۱
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون ٨
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍۢ ٨
إِنَّ
ﲅ
ٱلَّذِينَ
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ءَامَنُواْ
ﲇ
وَعَمِلُواْ
ﲈ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﲉ
لَهُمۡ
ﲊ
أَجۡرٌ
ﲋ
غَيۡرُ
ﲌ
مَمۡنُونٖ
ﲍ
٨
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بیگمان کسانیکه ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، برای آنها پاداش بیپایان است.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.