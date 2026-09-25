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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Fussilat آیه 5
Fussilat
۵
۵:۴۱
وقالوا قلوبنا في اكنة مما تدعونا اليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون ٥
وَقَالُوا۟ قُلُوبُنَا فِىٓ أَكِنَّةٍۢ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِىٓ ءَاذَانِنَا وَقْرٌۭ وَمِنۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌۭ فَٱعْمَلْ إِنَّنَا عَـٰمِلُونَ ٥
وَقَالُواْ
ﱘ
قُلُوبُنَا
ﱙ
فِيٓ
ﱚ
أَكِنَّةٖ
ﱛ
مِّمَّا
ﱜ
تَدۡعُونَآ
ﱝ
إِلَيۡهِ
ﱞ
وَفِيٓ
ﱟ
ءَاذَانِنَا
ﱠ
وَقۡرٞ
ﱡ
وَمِنۢ
ﱢ
بَيۡنِنَا
ﱣ
وَبَيۡنِكَ
ﱤ
حِجَابٞ
ﱥ
فَٱعۡمَلۡ
ﱦ
إِنَّنَا
ﱧ
عَٰمِلُونَ
ﱨ
٥
ﱩ
و گفتند: «دلهای ما از آنچه ما را به آن دعوت میکنی در پوششهای است، و در گوشهایمان سنگینی است، و میان ما و تو حجابی است، پس تو (به شیوۀ خود) عمل کن، ما (نیز به شیوۀ خود) عمل میکنیم».
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.