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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Fussilat آیه 35
Fussilat
۳۵
۳۵:۴۱
وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم ٣٥
وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍۢ ٣٥
وَمَا
ﲍ
يُلَقَّىٰهَآ
ﲎ
إِلَّا
ﲏ
ٱلَّذِينَ
ﲐ
صَبَرُواْ
ﲑ
وَمَا
ﲒ
يُلَقَّىٰهَآ
ﲓ
إِلَّا
ﲔ
ذُو
ﲕ
حَظٍّ
ﲖ
عَظِيمٖ
ﲗ
٣٥
ﲘ
و (اما) جز کسانیکه شکیبا باشند آن را نپذیرند، و جز دارندۀ بهرهای بزرگ (از ایمان و اخلاق) آن را نپذیرد.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.