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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Fussilat آیه 29
Fussilat
۲۹
۲۹:۴۱
وقال الذين كفروا ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين ٢٩
وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ٢٩
وَقَالَ
ﳅ
ٱلَّذِينَ
ﳆ
كَفَرُواْ
ﳇ
رَبَّنَآ
ﳈ
أَرِنَا
ﳉ
ٱلَّذَيۡنِ
ﳊ
أَضَلَّانَا
ﳋ
مِنَ
ﳌ
ٱلۡجِنِّ
ﳍ
وَٱلۡإِنسِ
ﳎ
نَجۡعَلۡهُمَا
ﳏ
تَحۡتَ
ﳐ
أَقۡدَامِنَا
ﳑ
لِيَكُونَا
ﳒ
مِنَ
ﳓ
ٱلۡأَسۡفَلِينَ
ﳔ
٢٩
ﳕ
و کسانیکه کافر شدند، گفتند: «پروردگارا! آن دو کسانی از جن و انس که ما را گمراه کردند، به ما نشان بده، که آن دو را زیر پای خود قرار دهیم (و لگد کوبشان کنیم) تا از پستترین (مردم) باشند».
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