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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Fussilat آیه 26
Fussilat
۲۶
۲۶:۴۱
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهاذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون ٢٦
وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَسْمَعُوا۟ لِهَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْا۟ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ٢٦
وَقَالَ
ﲞ
ٱلَّذِينَ
ﲟ
كَفَرُواْ
ﲠ
لَا
ﲡ
تَسۡمَعُواْ
ﲢ
لِهَٰذَا
ﲣ
ٱلۡقُرۡءَانِ
ﲤ
وَٱلۡغَوۡاْ
ﲥ
فِيهِ
ﲦ
لَعَلَّكُمۡ
ﲧ
تَغۡلِبُونَ
ﲨ
٢٦
ﲩ
و کسانیکه کافر شدند گفتند: «به این قرآن گوش فرا ندهید، و در (هنگام تلاوت) آن جنجال کنید (و سخنان بیهوده بگویید) شاید پیروز گردید».
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