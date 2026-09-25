Rebar Kurdish Tafsir تفسیر: Fussilat آیه 25

[ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ] وه شهیتانی جن و مرۆڤمان زاڵ كرد بهسهریاندا وهكو هاوهڵ كه بهردهوام لهگهڵیاندا بن و كردهوهی خراپی رابردوو داهاتوویان بۆ ڕازاندنهوهو وایان لێ كردن كه تاوان بكهن، یان له دونیا كردهوهی خراپیان بۆ رازاندنهوه، وه بۆ قیامهتیش وتیان: لهوێ سزاو دۆزهخ نیه [ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ] وه سزای خوای گهوره بهسهریاندا جێبهجێ بوو ههروهكو چۆن بهسهر ئوممهته كافرهكانی پێشتردا جێبهجێ بوو له جن ومرۆڤـ [ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (٢٥) ] ئهمان بهڕاستی كهسانێكی زهرهرمهند بوون.