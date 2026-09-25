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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Fussilat آیه 22
Fussilat
۲۲
۲۲:۴۱
وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولاكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ٢٢
وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ أَبْصَـٰرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَـٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًۭا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ٢٢
وَمَا
ﱖ
كُنتُمۡ
ﱗ
تَسۡتَتِرُونَ
ﱘ
أَن
ﱙ
يَشۡهَدَ
ﱚ
عَلَيۡكُمۡ
ﱛ
سَمۡعُكُمۡ
ﱜ
وَلَآ
ﱝ
أَبۡصَٰرُكُمۡ
ﱞ
وَلَا
ﱟ
جُلُودُكُمۡ
ﱠ
وَلَٰكِن
ﱡ
ظَنَنتُمۡ
ﱢ
أَنَّ
ﱣ
ٱللَّهَ
ﱤ
لَا
ﱥ
يَعۡلَمُ
ﱦ
كَثِيرٗا
ﱧ
مِّمَّا
ﱨ
تَعۡمَلُونَ
ﱩ
٢٢
ﱪ
از اینکه (مبادا) گوشهایتان و چشمهایتان و پوستهایتان بر علیه شما گواهی دهند (گناهانتان را) پنهان نمیکردید، و لیکن شما گمان میکردید که الله بسیار از آنچه را که انجام میدهید نمیداند.
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