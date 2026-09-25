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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Fussilat آیه 21
Fussilat
۲۱
۲۱:۴۱
وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون ٢١
وَقَالُوا۟ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوٓا۟ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَنطَقَ كُلَّ شَىْءٍۢ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍۢ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢١
وَقَالُواْ
ﱁ
لِجُلُودِهِمۡ
ﱂ
لِمَ
ﱃ
شَهِدتُّمۡ
ﱄ
عَلَيۡنَاۖ
ﱅﱆ
قَالُوٓاْ
ﱇ
أَنطَقَنَا
ﱈ
ٱللَّهُ
ﱉ
ٱلَّذِيٓ
ﱊ
أَنطَقَ
ﱋ
كُلَّ
ﱌ
شَيۡءٖۚ
ﱍﱎ
وَهُوَ
ﱏ
خَلَقَكُمۡ
ﱐ
أَوَّلَ
ﱑ
مَرَّةٖ
ﱒ
وَإِلَيۡهِ
ﱓ
تُرۡجَعُونَ
ﱔ
٢١
ﱕ
و آنها به پوستهایشان گویند: «چرا بر علیه ما گواهی دادید؟!» (در جواب) گویند: «همان الهی که هر چیز را به سخن آورده است، ما را گویا ساخته است، و او نخستین بار شما را آفرید، و به سوی او باز گردانده میشوید».
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Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.