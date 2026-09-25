وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: Fussilat آیه 17
Fussilat
۱۷
۱۷:۴۱
واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ١٧
وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَـٰهُمْ فَٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَـٰعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ١٧
وَأَمَّا
ﲬ
ثَمُودُ
ﲭ
فَهَدَيۡنَٰهُمۡ
ﲮ
فَٱسۡتَحَبُّواْ
ﲯ
ٱلۡعَمَىٰ
ﲰ
عَلَى
ﲱ
ٱلۡهُدَىٰ
ﲲ
فَأَخَذَتۡهُمۡ
ﲳ
صَٰعِقَةُ
ﲴ
ٱلۡعَذَابِ
ﲵ
ٱلۡهُونِ
ﲶ
بِمَا
ﲷ
كَانُواْ
ﲸ
يَكۡسِبُونَ
ﲹ
١٧
ﲺ
و اما (قوم) ثمود را هدایت کردیم، پس آنها نابینایی را بر هدایت ترجیح دادند، لذا به (خاطر) آنچه میکردند، صاعقۀ عذاب خوارکننده آنها را (فرو) گرفت.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.